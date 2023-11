Ponte sobre o Rio Ibicuí, na BR 472, volta a ser interditada

Share on Email

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) anunciou o bloqueio total da ponte sobre o Rio Ibicuí, localizada no km 519 da BR-472/RS, entre os municípios de Itaqui e Uruguaiana, a partir das 17 horas desta quarta-feira (22).

As equipes encarregadas da monitorização do local identificaram um aumento no nível da água, prevendo que alcançará a estrutura da ponte ainda durante a noite de hoje (22). Em virtude dessas condições adversas, a ponte permanecerá interditada por tempo indeterminado, aguardando uma melhoria na situação.

Para minimizar o impacto no tráfego, foram divulgadas rotas alternativas que os motoristas podem seguir durante o período de interdição. As opções são: