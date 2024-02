Blackout promove Enterro dos Ossos em conjunto com as escolas de samba de Alegrete

No dia 17 de fevereiro, ocorrerá no Rancho Novo o “Enterro dos Ossos”. Em parceria com as escolas de samba do município, o evento promete muito samba, cerveja e alegria.

A direção da Blackout se reuniu com os gestores das seguintes escolas de samba: Rosas de Ouro, Mica, Nós os Ritmistas e Pôr do Sol. Decidiu-se que no final de semana seguinte, organizará esse evento que encerrará com chave de ouro as festividades da festa mais popular do Brasil.

O evento também conta com a parceria da Baixada dos Blocos, com o intuito de unificar todos os carnavalescos e amantes de um bom samba para curtirem o melhor do Carnaval que a Blackout irá proporcionar. No dia 17, além de muita festa, as escolas de samba irão se apresentar para mostrar como estão os andamentos das entidades, visando o Carnaval fora de época do município.

DJs e grupos de pagode irão completar a noite mágica que ocorrerá no Rancho Novo. Para mais informações, sigam no Instagram: @blackoutoficial e fiquem por dentro dos demais avisos e atrações que a produtora irá divulgar nos próximos dias.