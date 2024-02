Projeto “Curtindo as Férias no Centro Cultural” divulga programação de fevereiro

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com o projeto “Movimentando a Cultura no CC”, promove o evento “Curta as Férias Fazendo Arte!” neste mês de fevereiro de 2024.

O projeto contou no mês de janeiro com a participação de mais de 30 crianças, que foram envolvidas em oficinas de poesia infantil e teatro, conduzidas por Cátia Machado e Tatiane Quintana. Durante as atividades, os pequenos tiveram a oportunidade de colorir alguns desenhos, praticar a leitura de histórias em quadrinhos e, ao final, desfrutar de momentos divertidos com brincadeiras no salão do Centro Cultural.

As atividades são gratuitas e ocorrerão até o final deste mês. Elas incluem oficinas de origami, criação de bonecos de argila, cinema, minicontos, fotografia e horta educativa. É importante destacar que todas as programações são totalmente gratuitas. Confira a programação de fevereiro

QUINTA – (15/02)

•14h – Oficina divertida de literatura infantil

Ministrante: Ana Lúcia Vargas

A partir de 8 anos

QUINTA – (22/02)

•14h – Oficina Comece a Fotografar: Conhecimentos básicos da fotografia

Ministrante: Anita Rizzatti

A partir de 14 anos

QUINTA – (29/02)

•14h – Oficina de Cultivo de Plantas para crianças

Ministrante: Célio Pedroso

A partir de 8 anos