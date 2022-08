Blitzes da Guarda Municipal permanecem nos finais de semana, afirma Secretário

Share on Email

Estas ações estão sendo desenvolvidas com frequência em diversos pontos de Alegrete, em horários aleatórios.

De acordo com o Secretário de Segurança Pública Mobilidade e Cidadania, Daniel Rosso, as blitzes estão acontecendo com o objetivo de fiscalizar e prevenir infrações de trânsito.

Aos finais de semana, no total de cinco, 62 motoristas foram autuados entre as infrações de equipamentos inoperantes(canos), não ter Carteira Nacional de Habilitação, entregar veículo a condutor não habilitado e a mais frequente- não portar documentos obrigatórios.

O Secretário destacou que, desde a pandemia, as blitzes da Balada Segura foram suspensas, mas há um estudo para que retorne, contudo, não há necessidade de ter a bandeira da ação do Estado, por isso, estão realizando as fiscalizações, de forma mais intensa, nos finais de semana.

O trabalho é integrado às atividades das Secretarias do Meio Ambiente e Sedetur que realizam inspeções em bares e outros estabelecimentos noturnos.