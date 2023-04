BM prende homem em pátio de residência no bairro Nossa Senhora da Conceição Aparecida

Homem de 28 anos invade pátio de residência e acaba preso pela Brigada Militar, em Alegrete.

De acordo com informações, uma guarnição foi acionada numa residência no bairro Nossa Senhora da Conceição onde, no local, foi efetuado contato com a vítima, de 42 anos, a qual relatou que um indivíduo teria invadido o seu pátio e estaria tentando entrar na casa.

Foram realizadas buscas e um homem foi abordado no pátio da residência quando foi identificado, contido e algemado pela guarnição. Na sequência, os policiais foram informados que o homem e a mulher já tiveram um relacionamento e que ele trabalha na região da campanha, e que toda a vez que vem para a cidade, se embriaga e tenta invadir a sua residência, e desta vez ainda lhe proferiu ameaças. Diante dos fatos, as partes foram encaminhadas até à DPPA onde o acusado foi autuado em flagrante.