Educação oferece curso Quero Quero para preparar jovens para ENEM

O desejo de cursar uma faculdade e ainda mais se ela for pública passa pela cabeça de muitos jovens que, às vezes, esbarram nas dificuldades para se preparar para o ENEM ou vestibulares.

E para ajudar a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Secel), deu início ao Curso Preparatório Quero-Quero na última semana. O evento de abertura contou com a presença de autoridades do município como o secretário da Secel Rui Alexandre Medeiros, bem como diretores da pasta e gestores das escolas que acolhem mais uma edição do curso, sendo elas: EMEB Lions Clube, EE Dr. Lauro Dornelles e o Centro Profissionalizante Nehyta Ramos.

O curso conta com 70 estudantes da educação básica e concluintes, que dispõem de um intensivão preparatório com aulas voltadas a dois componentes curriculares – Matemática e Língua Portuguesa – além de momentos semanais específicos para o aprimoramento das redações.

As aulas são ministradas, na Escola profissional Neyta Ramos, até as aplicações das provas do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, que serão realizadas em novembro de 2023.