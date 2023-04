Vida de influencer: desafios e sonhos

A influencer digital Bruna Antunes Rodrigues

Até pouco tempo, seria impossível dizer que existiria Internet e que ela fisgaria milhares de pessoas. Se fosse possível viajar 30 anos no tempo e mostrar para a sociedade da época as redes sociais que existem hoje, seria difícil acreditar que uma pessoa teria a capacidade de influenciar milhares de pessoas, sem ao menos conhecê-las pessoalmente.

É possível afirmar que os influenciadores digitais fazem parte de nosso dia a dia, na maioria das vezes de forma positiva. Não dá para esquecer daqueles que usam seu poder na Internet para incitar a violência e o ódio, o que não é correto e deve ser denunciado.

E por falar em indivíduos do bem na internet, o PAT conversou com dois jovens influenciadores digitais alegretenses de visível ascensão ao sucesso. A primeira foi Bruna Antunes Rodrigues, de 20 anos. Maquiadora profissional, pode ser encontrada como @bruantns no Instagram e TikTok.

A jovem sempre gostou de tirar fotos, era um hobby e uma forma de arrumar-se, fazer uma maquiagem, colocar uma roupa nova, era um momento seu. Ela conta que em 2019 foi convidada para ser Embaixadora Gang, representando Alegrete. Nesse mesmo ano, foi contratada pela marca, estampou uma campanha em Porto Alegre, na sede oficial. A partir desse momento, outras oportunidades apareceram, inclusive ser modelo fotográfica.

Garota Gang

O objetivo da modelo nas redes sociais é ser melhor a cada dia, buscando novos desafios. Trabalha com beleza e moda, seus posts relacionam-se com tendências, looks e inspirações. Aproximando-se de sua profissão, divide produções completas com seus seguidores, desde cuidados com a pele, skincare até a make e a escolha do look.

Os influencers que Bruna mais aprecia são Jade Picon, Gkay, Virgínia, entre outros. Quando questionada se conseguia ter retorno financeiro com seu trabalho, comenta que nesses quatro anos de caminhada, hoje consegue receber um valor razoável. Afirma que uma das dificuldades da profissão, em nossa cidade, é a falta de valorização das empresas. A profissional dá algumas dicas sobre como tornar-se um influenciador.

Deixe claro qual nicho deve seguir;

Seja fiel e verdadeiro;

Mostre que seu trabalho não é um hobby;

Mostre engajamento.

Estilo e elegância

Outro influenciador de sucesso em Alegrete, é Nicolas Freitas Cena, para encontrá-lo nas redes basta seguir as coordenadas: @nicoartmake, para o Instagram, @nicoartt, para o TikTok, e nicoartmakuo, no Facebook. Como é maquiador, em suas páginas faz maquiagem artística. No início, só publicava sobre sua vida, postou mais, e depois de um tempo fechou com a primeira empresa. Com isso, começou a estudar Marketing.

Nicolas almeja viver da renda de suas produções na internet, também projeta ser social media, que é o profissional que se ocupa com o gerenciamento de redes sociais de pequenas, médias e grandes empresas, além de fazer freelas de design. Mas sua especialidade é ser digital influencer, faz divulgação estratégica, cria vídeos e reels para empresas. Tanto que seu conteúdo de maior alcance foi um vídeo de maquiagem de caveira que teve 20 mil visualizações e 560 curtidas.

Uma das personalidades que Nicolas admira em sua área de atuação é Bianca Andrade (Boca Rosa) e Nath Araújo (Nanaths). Na cidade, aprecia o trabalho de Bruna Antunes e Patty Bronze. O PAT perguntou se ele tem alguma dica para quem deseja ser influencer, a resposta foi a seguinte: “Comecem! Sejam criativos, comecem com o que vocês têm, não precisa do melhor celular ou melhor equipamento, estudem sobre como chamar atenção do cliente, fundamentos do marketing e, principalmente, vendas. Ache um nicho de algo que tu domine ou goste de falar, não tem como dar errado”.

A simpatia única de Nicolas

Em relação às dificuldades que Nicolas tem em ser um digital influencer, não é pelo local. São dois pontos que o incomodam: empresas que só ligam pelo número de servidores e a desvalorização do trabalho, com o pagamento somente em recebidos. Mesmo assim, ele é otimista e acredita que Alegrete está começando a investir nesse mercado, que crescerá e gerará muitas oportunidades.