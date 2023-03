BM prende homem por posse ilegal de arma de fogo nas proximidades de ponto de droga

Um homem de 29 anos foi preso pela Brigada Militar, em Alegrete.

Na madrugada de quarta-feira(29), durante o patrulhamento ostensivo /preventivo no Bairro Promorar, os policiais visualizaram, em frente a uma residência, já conhecida como ponto de venda de drogas, um homem de 21 anos na companhia do acusado de 29 anos. O indivíduo é apontado como traficante naquele local.

O suspeito de ser “cliente” dispensou um objeto no chão que foi alcançado pouco antes pelo acusado. Na sequência, com apoio das demais guarnições, ambos foram abordados e durante a revista pessoal foi localizado na cintura do homem de 29 anos um revólver calibre 38 marca Taurus, municiado com 5 cartuchos intactos, além de uma quantia de R$ 54,00 e um telefone celular.

Já o objeto dispensado pelo homem de 21 anos, tratava-se de uma porção de maconha. Também foi localizada uma balança de precisão e outra porção de maconha, apreendida. A dupla foi encaminhada até a Delegacia de Polícia e feito contato com a Delegada de Plantão que determinou prisão em flagrante por posse irregular de arma de fogo.