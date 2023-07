Zagueiro Sidnei é novo reforço do Ceará pra disputa da Série B

Na última quinta-feira(6), após longas negociações o defensor assinou contrato de um ano com vovô do Nordeste. Sidnei é a terceira contratação do clube nesta janela de transferência, junto com Guilherme Bissolli e Orejuela que juntam-se ao elenco para a disputa da Série B.

O recém contratado falou para os veículos oficiais do clube nordestino: estou muito feliz com a oportunidade de vestir a camisa do Vozão e representar esse grande clube. Meu foco principal é ajudar o Ceará a retornar para a elite do futebol nacional e trabalharemos duro para que isso aconteça”, disse o zagueiro.

O técnico Guto Ferreira foi totalmente a favor da contratação do alegretense, visando mais experiência e qualidade no setor defensivo, o Ceará tem uma das piores defesa da segundona e com chegada do novo reforço busca melhorar esse retrospecto.

O experiente zagueiro está desde a temporada 2008 no futebol europeu. Atuou por cinco temporadas no Benfica, esteve emprestado ao Besiktas (Turquia) por um ano, mesmo período que vestiu a camisa do Espanyol. No Deportivo La Coruña, jogou por quatro temporadas, no Real Bétis atuou por três temporadas e seu último destino foi o Las Palmas onde logrou êxito conseguindo o acesso para a elite do futebol espanhol.

Fotos: reprodução