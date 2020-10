Bola volta rolar com os “Quarentinhas”, próximo sábado no Farroupilha

Compartilhar















Uma reunião na noite da última terça-feira 30 de setembro, reuniu dirigentes dos clubes da categoria sênior especial que está na disputa do Torneio do Palmeiras.

Os jogos dos quarentinhas ainda estão na fase classificatória. Após a 4ª rodada, na “A”, o São José lidera com 9 pontos. Na Chave “B”, o Ibirapuitã é o primeiro colocado (8pts), o Boca é o 2º com 7, Centenário é 4º, soma 5 pontos, e o Vila Nova penúltimo com 2 pontos ganhos.

Conforme o coordenador técnico da competição Valdir Knierin, ficou definido através de sorteio as partidas que abrem a 5ª rodada nos “Quarentinhas”.

A folga na rodada será do Leão do Caverá, o Honório Lemes não entra em campo nesse final de semana. No sábado (3), às 13h45min, jogam Ibirapuitã e Boca Juniors. Logo em seguida, por volta das 15h45 min, jogam Ser Ceva x União.

Com uma série de protocolos, O organizador do torneio Aparício Ringues, reitera o cumprimento das exigências para prevenção do coronavírus, que vão desde o uso de máscaras, álcool gel e aferição da temperatura.

Os jogos serão realizados com portões fechados no Estádio Municipal Farroupilha. Os atletas poderão tirar a máscara apenas durante o jogo. Outro diferencial neste retorno do futebol amador será o não uso dos vestiários, apenas para troca de uniforme, antes dos inícios dos jogos.

No próximo dia 10, mais três jogos vão complementar a rodada. A partir das 13h45min, jogam Operário x Fluminense e após São José x Tinga.

A partida de fundo será Vila Nova e Aimoré, fechando a 5ª rodada da competição promovida pelo Verdão do Capão do Angico.

“Conversamos com todos dirigentes de clubes e eles garantiram o cumprimento de todos protocolos. Precisamos de cuidados e isso será fundamental para o andamento da competição”, destacou Knierin.

Em caso de chuva a coordenação reserva o direito de suspender a rodada com aviso prévio aos clubes envolvidos.

Foto: arquivo PAT