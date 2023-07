Bolsa Família: novas regras do programa já passam a valer

Entraram em vigor na última segunda-feira (10) as novas regras do Bolsa Família. A partir de agora, podem fazer parte do programa famílias que tenham renda, por indivíduo, até R$ 218 por mês.

O principal valor que compõe o Bolsa Família é o Benefício de Renda de Cidadania, de R$ 142 por pessoa, e que será adicionado a um Benefício Complementar para dar os R$ 600 prometidos pelo governo federal.

Também vão compor o Bolsa Família o Benefício Primeira Infância que concede R$ 150 por criança com idade entre zero e seis anos e o Benefício Variável Familiar, de R$ 50.

Para ter acesso ao benefício, é preciso estar com dados atualizados no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. As principais dúvidas podem ser retiradas no site oficial do programa.

Principais regras que as famílas devem seguir para ter direito ao benefício:

Manter as carteiras de vacinação atualizadas da família inteira

Fazer o acompanhamento pré-natal (no caso de gestantes)

Manter crianças de 4 a 5 anos com frequência escolar mínima de 60%

Manter 75% de frequência escolar mínima para jovens de 6 a 18 anos de idade e para quem não concluiu a educação básica.

