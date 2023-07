Nas próximas horas Alegrete terá muita chuva, vento e tempestade, alerta Defesa Civil

A atuação de um ciclone extratropical em território gaúcho tem gerado preocupação, levando a Defesa Civil do estado a emitir dois alertas preventivos para a população. O principal motivo de preocupação é o risco de chuva intensa, ventos fortes e os impactos decorrentes das enxurradas e alagamentos, que são recorrentes nessas situações.

O primeiro alerta emitido destaca a possibilidade de chuvas fortes, descargas elétricas e ventos de até 80 km/h. Além disso, há também a chance de ocorrência de granizo durante a manhã. A região da fronteira oeste do estado está entre as áreas sob alerta.

O segundo alerta ressalta o risco de enxurradas e inundações gradativas durante a madrugada de quinta-feira. De acordo com o centro de meteorologia MetSul, um ciclone extratropical intenso está se formando sobre o Sul do Brasil e deve avançar para o Oceano Atlântico na quinta-feira. Esse fenômeno climático resultará em chuvas fortes a torrenciais em diversas cidades e ventos intensos, com rajadas que podem ultrapassar 100 km/h em algumas regiões.

Uma área de baixa pressão localizada no Norte da Argentina ingressará no Rio Grande do Sul a partir do Oeste e do Noroeste do estado na sexta-feira. Durante o dia, o centro de baixa pressão se aprofundará sobre o território gaúcho, iniciando um processo de ciclogênese, ou seja, a formação de um ciclone.

Os ventos, que serão fortes e intensos, atingirão quase todo o estado do Rio Grande do Sul devido à extensão do campo de vento do ciclone. Mesmo em locais que normalmente não costumam ser afetados por ventanias intensas em ciclones, como do Centro para o Oeste, podem ocorrer rajadas de vento tão fortes quanto 80 km/h ou 90 km/h.

Segundo informações do MetSul, Alegrete está previsto 70.9 mm de chuva nesta quarta-feira(12), com temperaturas mínimas de 10ºC e máximas de 16ºC. Na quinta-feira(13), a previsão é de 8.9 mm de chuva, com mínimas de 9ºC e máximas de 13ºC.

Em contato com a Defesa Civil de Alegrete, o coordenador Renato Arnoud Grande informou que um plano de contingência atualizado está em vigor, com a equipe de prontidão e estoque de lonas disponível. Além disso, o Exército e a Brigada Militar estão preparados para oferecer apoio, se necessário. Também há uma força voluntária pronta para auxiliar. A Defesa Civil conta com cerca de 20 pessoas, incluindo servidores de cada Secretaria, somados ao suporte do Exército, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros.

Diante da iminência de chuvas intensas, enxurradas e alagamentos, é fundamental que a população esteja atenta aos alertas da Defesa Civil, siga as orientações de segurança e tome as medidas necessárias para proteger-se e minimizar os impactos causados por esses eventos climáticos. Em caso de necessidade a população deve acionar a DC por meio dos números: (55) 992070859 ou (55) 3961 1707.

A Defesa Civil de Alegrete, está localizada na Praça Getúlio Vargas nº 409, entrada pela rua Demétrio Ribeiro.