A comovente história da venezuelana que escolheu Alegrete para viver com três filhos

A história da venezuelana Marlyn Perez é uma verdadeira saga, desde que deixou o seu país e veio para Alegrete em agosto de 2022.

Ela está divorciada e com os três filhos moravam na cidade de El Tigre, estado de Anzoátegui.

Moises Davi 15, Nicolás Antônio 13 e Lucciano Mathias 6 anos

No meio de crise sociopolítica que assola aquele país, a enfermeira formada diz que chegou a trabalhar em quatro lugares, em hospital, fazendo unha e bolos para tentar sustentar os filhos. E, mesmo assim, diz que mal dava para comprar uma sacola de pão.

Os seus pais já tinham vindo para Boa Vista, Roraima, em 2019, e ela e os filhos começaram a entrar em desespero tentando sair da Venezuela, diz ainda com sotaque espanhol a mulher que a cada dia se adpata mais e mais em Alegrete.

Conta que seu irmão, José Ramon, veio parar em Alegrete, dentro do cadastro que faziam a imigrantes que queriam trabalhar. E que o o empresário Sergio Beviláqua( in memoriam) contratou seu irmão que trabalhou com ele e continua aqui na cidade.

Nesse meio tempo, ela e a mãe tiveram Covid-19, ainda na Venezuela. A mãe de Marlyn não resistiu. “Meu mundo acabou, pensei em morrer, meu pai se desesperou e veio com uma igreja cristã para Alegrete. Marlin diz que ficou sozinha em seu país tentando entrar no Brasil e como havia pandemia, a fronteira estava fechada.

Eu andei por florestas e estradas com meus filhos, à noite, com medo de ser morta até conseguir chegar à fronteira como Brasil em dezembro de 2020.

Marlyn e o filho menor

“Meu pai e meu irmão já estavam aqui e Ramón fez um pedido à Polícia Federal para que eu pudesse vir para cá, para me reunir à família. E graças ao plano de acolhimento do governo passado, consegui chegar em Alegrete em agosto do ano passado”.

Conta que em Boa Vista, capital Roraima, como tem muitos imigrantes a situação não é fácil e chegaram a morar em casa de chão batido.

Em Alegrete, Marlyn trabalha como manicure e diz que foi bem acolhida, melhor que em Boa Vista, e nem pensa em voltar ao seu país. Espera conseguir validar seu visto e ficar trabalhando e vivendo com seus três filhos na cidade. Todos se adpataram bem e como estavam há mais dois no Brasil aprenderam falar português. Mas entre nós é só espanhol, salienta

Mas a venezuelana, que a cada dia aprende a gostar da cidade, ainda tem forte sotaque espanhol, mas diz que estar trabalhando em segurança e com os filhos é o que mais importa.