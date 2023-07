12ºCia Com Mec comemora 78 anos de serviços prestados à nação brasileira

A 12º Cia com completou no último domingo(9), 78 anos de história e realizações junto à nação brasileira.

A Companhia de Comunicações, está subordinada a 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, empregando sempre os mais modernos sistemas e equipamentos de Comando e Controle do Exército brasileiro.

A arma de Comunicações é responsável por proporcionar as ligações necessárias aos escalões mais altos que exercerão a coordenação e o controle de seus elementos subordinados antes, durante e após as operações.

Além disso, atua no controle do espectro eletromagnético, por meio das atividades de Guerra Eletrônica, para impedir ou dificultar as comunicações do inimigo, facilitar as próprias comunicações e obter informações.

Localizado na Rua Maurício Cardoso 3619, está sempre a disposição da população alegretense para cumprir qualquer missão.

Fotos: reprodução