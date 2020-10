Bom movimento, no Cemitério, antes do feriado de finados em Alegrete

O pedido para que as pessoas fossem ao cemitério antes do feriado do dia 2 para evitar aglomeração está tendo resultado em Alegrete.

Do lado de fora, estão os vendedores de flores que oferecem desde botões de rosa até vasos mais caros de 35 reais.

Conforme o administrador, Carlos Romeiro, o trabalho para receber as pessoas começou há dias com limpeza dentro e fora do local. Muitos estão limpando túmulos e jazigos, antes de colocar flores e ascenderem velas.

Quem se antecipou começou a ir desde a última quarta-feira prestar homenagem aos entes queridos já falecidos.

Para entrar no cemitério todos devem estar de máscara, e higienizar as mão com álcool em gel. Na frente do escritório está à disposição álcool em gel, líquido, sabão líquido e em barra.

O administrador solicita que as pessoas tenham cuidados ao plantar flores e com vasos para evitar que juntem água, porque isso pode ajudar a disseminar as larvas de aedes aegypti que causa a dengue.

-Nosso trabalho nunca parou durante a pandemia e além de enterros e remoções, realizamos atividades de exumação 1.823 quilos (caixões, roupas); de recicláveis que são vasos e flores são 987 quilos e restos de construção de tijolos e outros são 7.195 quilos por mês.

O cemitério conta uma área de 16.847.34 m² e tem aproximadamente 90 mil pessoas enterradas, considerando as que saem das campas aos ossuários. Em alguns jazigos tem cerca de 10 pessoas e no ossuários cabem restos mortais de até 15 falecidos.