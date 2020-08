Bombeiro que, heroicamente, salvou homem nas águas do Ibirapuitã é promovido pelo Governador

Compartilhe









Um ato heroico ressaltado pelo PAT em uma matéria no ano de 2017, resultou na promoção do, agora, 2° sargento Ferrão.

Na manhã de 26 de agosto, o então, recém formado Bombeiro soldado Ferrão, colocou sua vida em risco para salvar um homem que jogou-se no Rio Ibirapuitã. Com quadro depressivo, aquele alegretense teve uma segunda chance pelo ato destemido do soldado que à época, atuava no 10º Comando Regional de Bombeiros de Santana do Livramento e estava de folga em Alegrete.

A reportagem veiculada pelo Alegrete Tudo, no dia, teve um alcance de mais de 90 mil visualizações e quase 8 mil compartilhamentos. Após alguns dias Natanael Ferrão Moreira, de 24 anos, recebeu uma medalha do comando do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul (CBMRS) e participou do programa Encontro da Fátima Bernardes, na Globo, em razão do tema Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio.

Já na última sexta-feira (21), o Bombeiro, natural de Passo Fundo, foi um dos quatros agentes da segurança pública gaúcha reconhecidos por ato de bravura. Para marcar o momento, o governador Eduardo Leite e o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, receberam os militares em uma solenidade realizada no jardim do Palácio Piratini.

A promoção foi entregue ao primeiro-tenente Marcelo Rodrigues da Luz e aos segundos-sargentos Dieison Zanini de Freitas, Luiz Orlando Moura dos Santos e Natanael Ferrão Moreira. Todos integram o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CMBRS) e já estão com o posto (oficial) e a graduação (praças) a que foram promovidos extraordinariamente por ato de bravura, conforme publicação no Diário Oficial do Estado do dia 20 de agosto.

“Fizemos questão de dar esse justo reconhecimento ao desempenho, ao esforço e à dedicação de vocês. É um exemplo importante para a corporação e, também, para sociedade gaúcha. Agradecemos a vocês em nome do povo gaúcho e, através de vocês, transmitimos nosso reconhecimento a todo o Corpo de Bombeiros Militar”, exaltou o governador.

O segundo-sargento Natanael Ferrão Moreira disse que ficou emocionado, mas evidenciou que, no momento, o único pensamento foi salvar àquela vida. Mesmo sem condições adequadas, pois não tinha equipamentos. Ele também falou que ser Bombeiro é um sonho desde criança.

Acompanhe abaixo, a reportagem realizada pela repórter Flaviane Antolini Favero, naquele dia, há três anos.

Num ato heroico, Bombeiro de folga evita suicídio em Alegrete

Soldado Ferrão viu que o homem tinha se jogado e conseguiu evitar a morte dele. O fato de estar fora do período de trabalho e sem farda não reduziu o senso de dever de Ferrão.

O ato heroico do Bombeiro salvou a vida de um homem nesta manhã. A coragem do Soldado Ferrão, que colocou a vida em risco em prol de um desconhecido foi determinante para que o homem de 56 anos fosse resgatado com vida pela equipe de Bombeiros de Alegrete.

Natanael Ferrão Moreira de 24 anos que está formado há 9 meses e atua no 10º Comando Regional de Bombeiros de Santana do Livramento, está de folga e veio para Alegrete. Nesta manhã(26) no momento em que estava passando na ponte Borges de Medeiros visualizou o homem no lado externo da guarda, imediatamente ele parou o veículo. Quando desceu já percebeu que havia pessoas olhando para o Rio e viu que o senhor havia se jogado e estava próximo à uma pedra.

Ele se despiu e pulou na água com o auxilio de uma corda de um trabalhador das adjacências que estava passando e correu para ajudar. Soldado Ferrão entrou nas águas mesmo com a forte correnteza e conseguiu segurar o homem.

Ferrão disse que percebeu um galho perto e que poderia servir como auxílio até a chegada da Corporação. Ele trouxe o senhor até a árvore onde permaneceram até os colegas realizarem a retirada do homem do Rio.

Durante todo o trabalho de resgate soldado Ferrão permaneceu auxiliando. Ele relatou que na hora não pensou, apenas agiu com o dever.

Com certeza este ato será marcado na vida deste jovem Bombeiro e servirá como exemplo e orgulho à família e muitas pessoas.

O homem foi levado até a ambulância do SAMU com o auxílio dos Bombeiros e policiais militares, devido ao difícil acesso. Conduzido à Santa Casa passa por atendimento. Ele estava um pouco desorientado, mas passa bem.

A Brigada Militar através do policiamento Comunitário Zona Leste atendeu a ocorrência. o policiamento ostensivo também esteve no local para auxiliar.

Moacir Junior foi quem auxiliou com a corda e segurou enquanto Bombeiro estava na água.

Desde 2018, o bombeiro está em Alegrete, onde atua na corporação do Município. Ele é casado com a alegretense Caroline Peiche.

Flaviane Antolini Favero