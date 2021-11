Bombeiros alertam quanto a cursos não chancelados pela instituição

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Mais uma vez, o Corpo de Bombeiro Militar do Rio Grande do Sul – CBMRS – faz um alerta.

A informação é referente a projetos denominados “Bombeiro Aprendiz” e “Pelotão Mirim” que estão sendo veiculado nas redes sociais.

Meio digital é terreno fértil para golpes; veja o mais recente

A corporação alerta que ambos, não fazem parte dos Projetos Sociais do CBMRS, tampouco, contam com participação da Instituição.

Os programas institucionais, realizados pelos Bombeiros e voltados à criança e ao adolescente são denominados “Bombeiro Mirim” e “Bombeiro na Escola” .

Número do Banrisul Alegrete foi clonado; já houve golpe

Estes, são desenvolvidos por meio dos Pelotões, sem intermediários ou representantes. Também é reiterado que a instituição não cobra taxas de qualquer natureza e não realiza inscrições por site, link de internet ou rede social.

Caso houver algum projeto do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, será divulgado nas Redes Sociais Oficiais da corporação. Se alguém receber algum material e ficar em dúvida, deve contatar o Corpo de Bombeiros Militar da sua cidade.