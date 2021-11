Aluno da Escola Tancredo Neves é vice campeão de xadrez no JERGS 2021

A disputa foi na manhã de ontem(7), às 8h30, para a Região 3 – que inclui a 8ªCRE, 9ªCRE, 10ªCRE 14ªCRE, 32ªCRE e 35ªCRE. A disputa regional é motivo de muito orgulho para o alegretense que atualmente está sem instrutor e conseguiu um ótimo resultado.

Angelo começou a jogar xadrez em 2017 na escola Tancredo Neves com o seu mestre, professor Rodrigo. No ano de 2019, em Alegrete, ele ganhou o primeiro lugar em sua categoria infantil masculino, na cidade, e sexto na região. Ano passado na primeira edição online devido a pandemia, ele também ficou em segundo lugar na sua categoria da terceira região.

A mãe, Elizeia Silva disse que é motivo de muita exaltação ver a superação do filho que treina, atualmente, sozinho ou com o pai. Porém, lamenta ele não ter instrutor, pois ela vê o grande desejo do filho de aprender mais. “Para meu orgulho, mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo, ficou em segundo lugar, não foi nada fácil, mas ele se superou!”- destacou.

Um diferencial neste ano, foi que a competição foi mista, entre meninos e meninas.

O alegretense pontuou: me sinto orgulhoso e muito feliz por ter representado, minha escola, mais uma vez nas competições de xadrez Jeargs. Esse é o terceiro anos, 2019, 2020 e 2021. Obrigado a todos principalmente ao professor Rodrigo que foi o meu primeiro instrutor de xadrez. Obrigado, também, o apoio da minha família e da escola Tancredo de Almeida Neves por acreditarem em mim” – sintetiza.

Sobre os jogos

Os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (JERGS) 2021 têm por finalidade estimular a prática esportiva dos alunos de escolas públicas e privadas do estado, buscando a mobilização da comunidade escolar em prol do esporte educacional e das diversas manifestações corporais desenvolvidas pela escola.

OS JERGS 2021 têm por objetivos:

Fomentar a prática do esporte educacional, contextualizando-o como meio de educação;

Contribuir para o desenvolvimento integral dos participantes como ser social;

Configurar plataforma de aprendizagens significativas com práticas colaborativas e pacíficas na convivência pessoal;

Incentivar a integração entre as instituições de ensino e a comunidade escolar, reforçando o espírito de unidade entre os participantes;

Possibilitar a identificação de novos talentos esportivos no cenário gaúcho.

Com aproximadamente 1.500 alunos inscritos, as quatro modalidades dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (Jergs) 2021 já estão sendo disputadas desde o dia 24. Com a pandemia da Covid-19, as atividades passaram a ocorrer de maneira remota.

As modalidades ‘Desafio de Dança’ e ‘Futebol Freestyle’ nos gêneros masculino e feminino do Jergs estão acontecendo na etapa municipal. Neste mês, será realizada a etapa regional nas cinco regiões. A final acontecerá em dezembro com o resultado das duas modalidades.

Para finalizar a competição, a ‘Prova de Orientação Virtual Misto’ acontecerá no dia 8 de dezembro. Será uma corrida com mapas, bússola e tempo.