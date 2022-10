Bombeiros Civis e mergulhadores realizam buscas a idoso no Rio Ibicuí

Segundo informações dos Bombeiros Civis de Itaqui, uma equipe realizou buscas no domingo(2), depois que foram comunicados de que os moradores das imediações da Balsa do Mariano Pinto, tinham localizado o barco que Antonio estava, à deriva às margens do Rio Ibicuí.

De acordo com a presidente da AMMAI, Elaine Londero, o idoso reside sozinho e estaria retornando para casa.

Motorista é atingido por outro veículo, sobe calçada e colide em parede de empresa

“Acredita-se que ele possa ter caído na água ao tentar fazer o motor do barco funcionar. Mas esta, é uma possibilidade” – disse o Bombeiro Civil à reportagem.

Ele acrescentou que filmagens dão conta de que Antônio realizou compras, entrou no barco e seguia em direção à residência, isso no sábado. Já no domingo, o barco foi encontrado à deriva com os documentos e os pertences do idoso, pelos moradores.

O grupo de mergulhadores do 4° BBM/Santa Maria, também, está no local e realiza buscas. A Balsa fica na localidade do Mariano Pinto interior de Alegrete.