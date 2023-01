Share on Email

De acordo com a Brigada Militar que também esteve no local, a motorista trafegava interior/Alegrete e teria percebido que havia algo errado no veículo. O Uno parou e já iniciaram às chamas.

Os Bombeiros foram acionados e realizaram a extinção do fogo, entretanto, o veículo foi totalmente destruído.

Não houve feridos. O relato é de que a motorista reside cerca de 60 Km do ocorrido, em direção à Balsa na localidade do Mariano Pinto, interior de Alegrete.