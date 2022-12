Share on Email

Um incêndio danificou uma casa de alvenaria no bairro Progresso, em Alegrete, na noite desta segunda-feira (19).

O Corpo de Bombeiros esteve no local e conseguiu combater as chamas que iniciaram e danificaram os móveis da sala, assim como o telhado. Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações , no momento do incêndio, não havia ninguém na residência. Os vizinhos visualizaram a fumaça e acionaram os Bombeiros.

As causas do sinistro ainda estão sendo apuradas.