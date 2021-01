Bombeiros combatem incêndio, em residência abandonada, na Zona Leste

Compartilhe















Um incêndio atingiu uma residência abandonada, no Saint Pastous, em Alegrete. O sinistro foi na manhã deste domingo(10). Ainda não há informações sobre as causas do fogo.

Segundo os Bombeiros, a casa de madeira não tinha móveis e teve a queima parcial de uma parede lateral. O chamado foi por volta das 8h10min de hoje. Como o imóvel estava desocupado, não houve vítimas. Os bombeiros conseguiram extinguir as chamas antes que elas alcançassem as residências vizinhas. A guarnição estava composta pelo sargentos Lagemann, Jocimar e soldado Nascimento. Na central, soldado Martins.