Novo comandante assume 6º RCB em Algrete

Com o sol caindo na Colina dos Masgraus, aconteceu a troca de comando do 6º RCB no dia 18.

Autoridades civis, militares, familiares e convidados e dois militares do Uruguai prestigiaram a troca de comando em que o Coronel Fabio Cordeiro Pacheco entregou o comando ao Tenente Coronel Renato Froz Medina.

O General Comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Ricardo José Nigri, destacou o trabalho do Cel Cordeiro Pacheco, enquanto no comando da unidade militar. Por sua capacidade profissional, visão estratégica, capacidade administrativa e por sua boa relação com todas as esferas de Alegrete.

Ao se despedir, Cordeiro Pacheco agradeceu a todos e se emocionou ao lembrar dos pais. Ele destacou a importância do Regimento José de Abreu, instituição secular que além da formação militar, se destaca por ter o curso básico de formação de Sargentos, os projetos Força do Esporte, Equoterapia e no poder de policia nas faixas de fronteiras.

O comandante que saiu e o que assumiu o 6º RCB passaram a tropa em revista, num dos últimos atos dessa cerimônia.

O Coronel Cordeiro Pacheco foi para Santa Maria depois vai fazer um curso na área militar nos Estados Unidos. O Tenente Coronel Froes veio de Mato Grosso do Sul.