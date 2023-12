Bombeiros orientam sobre cuidados para banhos em arroios, barragens e rios

Com a chegada do verão, o calor fica mais intenso e as pessoas para se refugiar das altas tempertauras procuram acampar, principalmente aos fins de semana, próximos de rios, açudes e barragens. O corpo de Bombeiros de Alegrete orienta com algumas dicas, onde os cuidados devem ser redobrados nesta epoca, principalmente aos pais para que seus filhos estejam sempre acompanhados de uma pessoa adulta responsavel que oriente sobre estes cuidados, vamos fazer que com este verão nao tenhamos afogamentos.

-Primeira dica importante: procurar um local para se banhar onde haja a cobertura de Guarda Vidas. Na

nossa região só em Manoel Viana, porém como o nível do rio está elevado, por isso os Guarda Vidas ainda não estão atuando.

As orientações dos Bombeiros são:

Nunca nade sozinho;

Evite mergulhar em local onde você desconheça a profundidade;

Prefira sempre nadar em águas rasas.

Em embarcações recomenda-se o uso de colete salva-vidas, homologado e do tamanho correto.

Piscinas :

Nunca perca crianças de vista e indique a elas onde devem tomar banho;

Quando a piscina estiver fora de uso, providencie que seja cercada com tela ou muretas de protecao e

coberta com rede ou lonas. Essas medidas visam a evitar acidentes com crianças;

Objetos como bóias e brinquedos nunca devem ser deixados no interior ou na beira da piscina, pois chamam a atenção das crianças;

Nunca deixe crianças sozinhas em piscinas, rios açúdes, cascatas e barragens:

Se for pescar use coletes salva-vidas,bóias e observe a lotação máxima da embarcação. Evite levar

pessoas que não saibam nadar;

Não se banhar ou se refrescar nos locais onde não é abrigado pelo serviço de Guarda Vidas;

Não tente atravessar de uma margem a outra;

Evite brincadeiras como simulações de afogamento ou forçar a cabeça de um amigo para dentro da água;

Se não conhece o local e não sabe nadar, fique fora da água;

Jamais entre sozinho na água, ou após as refeições ou ter ingerido bebida alcoólica.

Não deixe seus filhos adolescentes irem para rios e lagos.