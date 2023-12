Mãe no centro de briga entre irmãos é ameaçada com faca

Segundo informações apuradas pela reportagem do PAT, a guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência de briga entre dois irmãos.

Jorginho da Propaganda também não resistiu às complicações da Covid

Os policiais conseguiram abordar um dos acusados, que estaria tentando fugir, nas imediações da casa onde o conflito ocorreu. O relato da mãe revelou que os filhos de 21 e 23 anos entraram em desacordo e a discussão se intensificou, culminando no uso de uma faca por parte de um deles. Para evitar consequências mais graves, a mãe interveio, posicionando-se entre os filhos. Durante o confronto, a ponta da faca chegou a tocar seu peito, mas felizmente, não resultou em ferimentos.

Iniciativa privada deverá financiar as obras para o Carnaval de 2024

Apesar do incidente, a mãe optou por não apresentar queixa formal contra o filho, expressando, no entanto, a necessidade de medidas protetivas. O filho de 21 anos, reside na casa de amigos no mesmo bairro. O registro do ocorrido foi efetuado na Delegacia de Polícia.