Criança encontra munições em bueiro durante brincadeira na Zona Leste

A denúncia foi feita após sua criança de 9 anos encontrar o material enquanto brincava na região.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do PAT, as munições, em quantidade de 19 cartuchos, estavam intactas e escondidas dentro de um bueiro. O calibre .380 é de uso restrito, e a descoberta levanta questões sobre a segurança na localidade.

A Brigada Militar apreendeu o material, que foi entregue na Delegacia de Polícia de Alegrete. O registro da ocorrência foi feito na Delegacia de Polícia.