Bombeiros salvam 8 pessoas no Rio Ibicuí; barco virou na praia de Manoel Viana

Bombeiros de Santa Rosa que estão na operação Verão resgatam 8 pessoas que afundaram em um barco no rio Ibicuí, no balneário de Manoel Viana.

Os sargentos do Corpo de Bombeiros de Santa Rosa que estão trabalhando de Guarda Vidas no Balneário de Manoel Viana, Sgt Sherer e Sgt Gilberto haviam trabalhado até às 19h de sábado, 25. Após desativarem o posto, foram nadar um pouco com seus familiares que estavam no balneário para passarem a data festiva junto a eles, quando por volta das 19h20 populares gritavam ” Guarda Vidas” “Guarda Vidas.

Os soldado prontamente atenderam os chamados mesmo fora do horário de serviço. Constataram que um barco de alumínio com 8 pessoas, distante 400m do posto havia afundado



No barco encontravam- se dois homens, de 46 e outro de 43 anos, duas mulheres de 39 e 32 anos e 4 crianças menores de idade, sendo uma menina de apenas 2 anos, outra de 7 e outra de 13 anos, e um menino de 13.

No barco havia apenas 3 coletes salva vidas e nenhum condutor habilitado. Mesmo escurecendo os bombeiros não mediram esforços para resgatar as vítimas e o barco.

Todos ficaram muito abalados. Os guarda vidas conseguiram acalmar as vítimas, principalmente as crianças que estavam nervosas, chorando e com medo. Mesmo com o barco relativamente instável, os militares conseguiram resgatar todos para o outro lado da margem do rio, que possui naquele local cerca de 100m de distância.

Fonte: Fato Notícias