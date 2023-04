Bombeiros são acionados devido a fumaça em prédio; moradora saiu e esqueceu panela no fogo

No endereço, os militares tiveram que arrombar uma porta para que pudessem ter acesso à cozinha onde havia uma panela com alimento queimando. A moradora teria saído do local e esquecido uma das panelas com o fogo ligado. Não houve nenhum dano maior, além da queima de parte do almoço, entretanto fica o alerta pois se a fumaça não fosse visualizada poderia ocorrer um incêndio de proporções bem maiores – destacam os bombeiros.

O estigma das grades na vida de ex-apenados; o PAT ouviu relatos de quem enfrentou esse desafio

Um outro incêndio atendido pelos Bombeiros, em Alegrete, foi na noite de ontem(20), na rua Chiquinha Pinto.

Segundo os militares, o sinistro ocorreu em um dos quartos da residência e provocou danos num roupeiro e no forro. Neste caso, tudo indica que tenha sido um curto circuito, a causa das chamas que resultou em momentos de apreensão em uma família, nas imediações do Presídio Estadual de Alegrete.

Família de criança, vítima de grave acidente há 5 anos, ainda não sabe quem foi o autor da tragédia

O relato foi de que não havia ninguém na casa e o curto na rede elétrica teria atingido um roupeiro que ficou destruído. Outros objetos e o forro também tiveram avarias. Os bombeiros foram acionados e realizaram a extinção das chamas.