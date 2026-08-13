Boxe alegretense faz bonito e conquista três ouros na Copa Mercosul

O nome de Alegrete voltou a ganhar destaque no cenário do boxe gaúcho. No último sábado, 8 de agosto, a equipe do CT Boxe Roots participou da Copa Mercosul de Boxe Amador, realizada em Santa Cruz do Sul, e encerrou a competição com três títulos de campeão.

Representando o município, a equipe contou com os atletas Cauã Seefeldt, Pedro Bastide e Pablo Prauchner, sob a preparação e orientação dos treinadores Arian Lencina e Bruna Alves.

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O resultado demonstra a força do trabalho desenvolvido pelo CT Boxe Roots e reforça a presença de Alegrete em competições de nível regional. A equipe vem participando de eventos dentro e fora do Estado, levando o nome do município aos ringues e conquistando espaço entre os destaques do boxe competitivo.

Três campeões

A delegação alegretense teve três atletas campeões em suas respectivas categorias:

Arian Lencina – 75 kg

Cauã Seefeldt – 70 kg

Pedro Bastide – 63 kg

O desempenho garantiu ao CT Boxe Roots três títulos importantes na Copa Mercosul e marcou mais um capítulo positivo para o boxe de Alegrete.

Para a equipe, os resultados são consequência de um trabalho construído diariamente nos treinamentos. Cada competição representa não apenas a busca pelo pódio, mas também uma oportunidade para os atletas colocarem em prática os fundamentos trabalhados nos treinos, adquirirem experiência e evoluírem tecnicamente.

Além dos resultados individuais, a participação em competições também contribui para fortalecer o esporte local e ampliar a visibilidade dos atletas alegretenses.

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Alegrete nos ringues

A conquista na Copa Mercosul reforça uma trajetória de participação do CT Boxe Roots em eventos esportivos e a busca por novos desafios para seus atletas. A presença em competições fora do município permite que os boxeadores tenham contato com diferentes estilos, adversários e níveis de exigência.

Para os jovens atletas, cada luta representa aprendizado. Para o município, cada vitória leva o nome de Alegrete para outros lugares e mostra que existe talento e dedicação sendo desenvolvidos dentro dos espaços esportivos locais.

Com três campeões, o CT Boxe Roots encerra sua participação na Copa Mercosul com um saldo expressivo: três títulos e a confirmação de que o trabalho realizado no boxe alegretense vem produzindo resultados dentro dos ringues.