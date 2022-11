Braguinha, das batatas fritas e pipocas, morre aos 55 anos

Share on Email

Morreu na tarde de ontem(18), aos 55 anos, Claudemir Ramos Fagundes. O alegretense que era conhecido carinhosamente como Braguinha das Batatas, trabalhava há anos com a venda de batatas fritas e pipocas, no Parque Rui Ramos e nas edições do Efipan.

Uma das sobrinhas falou com o Alegrete Tudo, e comentou que um outro tio o encontrou caído em casa, no bairro Saint Pastous, o Samu foi acionado, contudo, Braguinha já chegou sem vida na Unidade de Pronto Atendimento, ele teve um infarto.

“Ele trabalhava há três décadas com venda de batatas fritas e há cerca de 20 anos com a venda de pipocas. Uma pessoa que sempre ajudava muito a família, um homem trabalhador que deixa três filhas”- diz.

Nas redes sociais, muitas pessoas lamentam a morte do trabalhador que durante muitos anos fez parte da vida dos alegretenses. São incontáveis os que passaram e passam pelas imediações da Praça dos Patinhos e Estádio Farroupilha e já foram clientes do “Braga”.

As últimas homenagens acontecem na Funerária Paraíso e o sepultamento ocorre às 9h deste sábado(19).