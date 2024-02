Brasil registra 512 mil casos de dengue em 2024, com 75 mortes confirmadas

Além disso, foi confirmado o óbito de 75 pessoas devido à doença, enquanto outros 217 casos de morte estão sob investigação pelas autoridades de saúde.

Os dados revelam uma situação preocupante, com um aumento significativo em comparação ao mesmo período do ano anterior. Em 2023, foram registradas 128,8 mil notificações, indicando um aumento de quase quatro vezes na incidência da doença.

Belle deixou um legado inspirador de amor à vida e aos que amava

Destaca-se que o estado do Rio Grande do Sul enfrenta uma situação atípica, com um aumento expressivo nos casos logo no início do ano. Na primeira semana de 2024, foram confirmados 269 novos casos da doença, um número substancialmente maior em comparação aos anos anteriores. Em apenas seis semanas, o estado já registrou 3.193 casos, evidenciando a gravidade da situação.

Para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, a Secretaria de Saúde de Alegrete, no Rio Grande do Sul, intensificou suas ações desde agosto de 2023. Adquirindo novos equipamentos e contratando mais agentes, a cidade tem buscado investir em capacitação e novas tecnologias para enfrentar o desafio.

IPCA registra alta de 0,31% na inflação de Alegrete em janeiro

Haracélli Fontoura, Secretária de Saúde de Alegrete, enfatizou o compromisso da cidade em proteger sua população, ressaltando a importância da participação ativa de todos os cidadãos na eliminação de possíveis focos do mosquito.

Rodrigo Azevedo, chefe da Vigilância Ambiental em Saúde, reforçou a necessidade da colaboração da população na prevenção da dengue, destacando que cerca de 80% dos criadouros estão próximos ou dentro das residências. A limpeza frequente dos quintais e o descarte adequado do lixo são medidas essenciais para evitar a proliferação do mosquito e, consequentemente, a propagação da doença.