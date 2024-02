Belle deixou um legado inspirador de amor à vida e aos que amava

Share on Email

Diagnosticada com lúpus aos seis anos, ela enfrentou uma batalha árdua ao longo da vida.

Seu tratamento também era realizado no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), porém nos últimos anos, sua condição se agravou, especialmente durante os invernos rigorosos, quando as baixas temperaturas exacerbavam suas dores circulatórias, tornando seus dedos rígidos, exigindo medidas para manter o aquecimento.

Mais recentemente, Belle enfrentava episódios de febre súbita e dores abdominais intensas, que a deixavam com a barriga inchada. Após um mal-estar no início de fevereiro, foi levada para a Santa Casa, onde permaneceu seis dias na UTI em estado delicado. Após uma breve melhora, foi transferida para o quarto, onde passou dois dias antes de, infelizmente, falecer na madrugada do dia 12.

Belle, uma estudante de nutrição e mãe dedicada, sempre foi descrita como uma jovem alegre e batalhadora. Residia no bairro Vila Nova e sempre visitava a avó no bairro Vera Cruz. Ela deixou para trás uma família desolada: mãe, avó, pai, irmãs, esposo, sobrinhas e sua filha de cinco anos, Sophia.

Nas redes sociais, as homenagens à bela e encantadora menina jovem inundaram os feeds de notícias. Seu sorriso cativante e sua energia contagiante deixarão saudades em todos que tiveram o privilégio de conhecê-la.

As últimas despedidas a Belle foram realizadas pela Funerária Angelos no dia anterior, em uma comovente cerimônia que reuniu amigos e familiares para prestar seus últimos tributos a essa jovem cuja luz, aqui na forma terrena, se apagou cedo demais.