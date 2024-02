IPCA registra alta de 0,31% na inflação de Alegrete em janeiro

A alta no primeiro mês de 2024 foi influenciada, principalmente, pelo aumento de 1,38% do grupo alimentação e bebidas, que tem o maior peso no indicador, segundo dados divulgados, nesta quinta-feira (8).

O resultado de janeiro tem, assim como em dezembro, o grupo alimentação e bebidas como principal impacto. O aumento nos preços dos alimentos é relacionado principalmente à temperatura alta e às chuvas mais intensas em diversas regiões produtoras do país, segundo laudo que analisa a situação de Alegrete.

O grupo exerceu o maior impacto sobre o índice do mês (0,29 ponto percentual). O indicador também aponta que a alimentação no domicílio ficou mais cara (3,81%), influenciada por preços mais elevados da cenoura (32,85%), da batata-inglesa (19,45%), do feijão-carioca (4,70%), do arroz (6,39%) e das frutas (5,82%).