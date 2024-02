Comissão de Frente de escola de Artigas foi formada por alegretenses

Proprietário e funcionários de empresa local são vítimas de ameaça e extorsão

O PAT falou com a professora de dança alegretense Jacqueline Zacarias Silveira que destacou que o convite surgiu por volta do final de janeiro, proporcionando um curto período para organização em termos de coreografia e ensaio. Ela foi convidada pelo presidente da escola Samba Dragões do Morro, Angelito e por Jaque Miranda, carnavalesca de duas escolas de Artigas e uma em Uruguaiana. A indicação veio da carnavalesca da MICA do ano anterior, Rita Maidana. A comissão de frente foi formada por integrantes da comissão da Escola de Samba de Alegrete Mocidade da Cidade Alta – MICA, onde Jacqueline tem longa experiência, além de membros da escola de Samba Nós Os Ritmistas.

Após o contrato ser fechado, os ensaios começaram e desfilaram na noite do dia 10. A Dragões do Morro, escola onde se apresentaram, estava cumprindo seu terceiro ano no grupo de acesso, requisito para avançar para o grupo especial no próximo ano.

O tema do desfile foi “O Mundo da Imaginação”, contando a história de uma menina conduzida por um mago para um mundo de fantasia, onde seus sonhos eram embalados por fadas, gnomos e outros seres encantados. A Comissão de Frente contava com doze integrantes.

A colaboração de José Moreira da Ballerina, Carlos Daniel Nunes e Leandro Maidana foi fundamental para lidar com a grande e bela alegoria. Eles participaram de todos os ensaios para garantir o sucesso do desfile.

A Gaviões do Morro teve a honra de abrir o Carnaval de Artigas, um evento belíssimo e altamente organizado, especialmente em termos de organização. O grande desafio para a coreógrafa e os membros foi a extensão da avenida, que é o dobro do tamanho da que estão acostumados, contudo, não foi empecilho para que concretizassem os objetivos e apresentassem um trabalho de qualidade, o que fez com que o público aplaudisse de forma calorosa.

Jacqueline enfatiza a peculiaridade e dinamismo de suas comissões, capazes de contagiar o público. Esta foi a primeira vez que participaram do Carnaval de Artigas, e já foram contatados para participar novamente no próximo ano, desta vez no grupo especial da cidade.

Destacando a importância da Comissão de Frente para uma escola de samba, Jacqueline ressalta a liberdade e criatividade necessárias para contar a história da escola por meio de gestos e movimentos dançantes. A performance da comissão recebeu aplausos da comunidade, representando mais uma vez o talento e a arte que são características ímpares de Alegrete.

Participaram: Heitor Oliveira de Almeida Thaiane Pereira Paim Thaís Padilha Almeida Renata Bandeira Ferreira da Costa Lucas Severo Rocha Maria Rita da Fontoura Dornelles Laís da Silva Vargas Brenner Talís da Silva Vargas Estêvão Lamberti costa dos Santos Marluã Alende Raphael Auzani Rafael Freitas Rafhael Zacarias Auzani.