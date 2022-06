Brick da Praça, dos namorados, é neste sábado

Share on Email

No próximo sábado dia 11, vai acontecer mais uma edição do Brick da Praça, às vésperas do Dia dos Namorados.

O evento visa movimentar o comércio, criar possibilidades de negócios, oportunizar parcerias e movimentar o coração da cidade.

O Brick é uma das marcas registradas da atual administração e, mais uma vez, surge como uma alternativa de passeio atrativo aos alegretenses, além de proporcionar opções de presentes àqueles que ainda não se decidiram.

O evento proporciona o passeio ideal para os enamorados de todas as idades circularem de mãos dadas.

O Ballet Coppélia será uma das atrações artísticas, com coreografias especiais para o Brick.

O espaço é democrático e popular. Por ali, circulam todos os grupos sociais. O centro é onde convergem as populações de todos os bairros.

Todos que frequentam nosso Brick têm enorme apreço por circular pelas bancas, de procurar artesanatos, de buscar uma guloseima, de achar uma peça que caia como uma luva num dos brechós solidários. E, dessa forma, ainda fazer o bem.

O evento é realizado pela Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, através da diretoria de Cultura, com apoio das demais pastas.