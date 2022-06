12º BE participa de atividades especiais de mergulho em Cachoeira do Sul

Os militares do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld) participaram do Plano de Exercícios de Mergulho (PEM) e do Plano de Provas de Mergulho (PPM) do segundo quadrimestre de 2022.

A atividade foi realizada no município de Cachoeira de Sul, e foi coordenada pelo 3º Batalhão de Engenharia de Combate (3º BE Cmb).

Atividade qualificou mergulhadores do Exército

O objetivo geral dos planos é de manter a capacitação e realizar o adestramento dos militares especialistas na atividade de mergulho das Unidades de Engenharia do Rio Grande do Sul.

Os militares envolvidos na atividade executaram as provas de orientação subaquática, busca subaquática, reflutuação de material, mergulho em profundidade, técnicas de equipar e entrar na água, busca e recuperação de objetos, entre outras técnicas de mergulho.

No final das atividades, foram qualificados e adestrados o Coronel Alessandro, Comandante do 12º BE Cmb Bld, o 1º Tenente Antocheviz e o 2º Tenente Willian Moraes.

Trio de Oficiais do 12ºBE foi qualificado nas atividades de mergulho

Fotos: Sd Marco