Brick da Praça terá duas edições neste mês, a primeira ocorreu sábado

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O Brick da Praça, que teve início em 2020, tem se tornado uma vitrine para artesãos e pequenos empreendedores, oferecendo a oportunidade de expor e vender suas criações. Para Melissa Mafaldo, uma feirante que encontrou na costura criativa sua paixão, o evento é uma chance única de ampliar sua clientela e fazer novas amizades.

Cueca “esquecida” em placa de sinalização da Venâncio vai dar problema

A ação de sábado marca o primeiro de dois finais de semana dedicados ao Brick da Praça, com a continuação das atividades agendada para o próximo sábado, dia 21 de outubro, algo distinto dos demais meses que ocorre apenas uma edição.

Apesar do movimento ter sido um pouco abaixo das expectativas, os expositores estão otimistas em relação ao próximo final de semana. Com uma variedade de produtos à venda, desde artesanato até produtos culinários, o Brick da Praça oferece uma gama diversificada de opções para os interessados em fazer compras fora do ambiente tradicional das lojas.

Homem acusado de matar companheira grávida em Alegrete vai a julgamento

O Brick da Praça continua atraindo a atenção de todos aqueles que valorizam o trabalho artesanal e desejam apoiar a economia local.