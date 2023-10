Melhores do ano na música gaúcha tem alegretenses na apresentação e nas homenagens

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O apresentador desta noite especial será o alegretense e radialista da Rádio Nativa FM, Giovane Moraes. “Fico muito contente pela lembrança e pelo convite para apresentar este evento, que é o ponto alto da nossa música regional gaúcha. Ao mesmo tempo, também estou feliz por fazer parte desta iniciativa que trará alegria para o povo de Roca Sales”, declarou Moraes.

A proposta deste ano é levar para o CTG os destaques do blog Repórter Farroupilha nos últimos dois anos, destacando vídeos e momentos que emocionaram e trouxeram alegria para a comunidade gaúcha. Isso está em sintonia com a visão de um futuro em que todos possam recuperar seus sorrisos, à medida que a reconstrução das áreas afetadas já está em andamento.

Morador da Cidade Alta pagou mais de 55 mil por elevador que não foi entregue pelo fornecedor

As duas primeiras atrações confirmadas são Os Monarcas e o Grupo Carqueja. Os Monarcas comemoram 50 anos de carreira com um álbum magnífico, liderado pelo mestre Gildinho. O Grupo Carqueja representa o melhor da nova geração da música regional gaúcha, cantando sobre a vida no campo, inspirando-se em pessoas simples como o ginete João de Deus, cuja história inspirou o sucesso “Andejo”.

O evento promete muitas surpresas, atrações e homenagens àqueles que se destacaram durante os momentos de necessidade nas comunidades afetadas.

Entre as atrações, destaca-se também a apresentação de Ademar Pereira e convidados, que cantarão a música “Valorizando Velhos Amigos”. Outro destaque é a apresentação da segunda prenda juvenil do estado, Isadora Biesek Castellani, que viralizou ao dançar pilchada com seu pai em sua festa de 15 anos. O cantor Fábio Soares, intérprete e compositor da música “Assim Deus Fez a Lua”, também estará presente.

Além disso, o público poderá desfrutar da presença de Thiago Reder e Fabiano Índio, responsáveis por um dos mais belos clipes musicais da temporada, “Trem dos Vales”, que destaca a magnífica atração turística do Rio Grande do Sul, o “Trem dos Vales”, orgulho do Vale do Taquari.

Luis Carlos, eleito para o 6º mandato no Conselho Tutelar, acredita ter missão de proteger crianças e adolescentes

O evento promete continuar a surpreender, com mais atrações a serem anunciadas nas próximas semanas, proporcionando uma noite emocionante para todos os amantes da música gaúcha.

Sobre a expectativa, o alegretense e músico Deivid Zacarias do grupo Os Monarcas expressou sua gratidão por ser lembrado pelo Repórter Farroupilha e compartilhou o entusiasmo com outros conterrâneos. “O grupo Monarcas tem de 50 anos de luta. Gratidão e seguimos levando nossa música pelo Brasil, buscando agradar a todos sempre”, afirmou Zacarias.

Pelego com vísceras e patas é descartado em rua do bairro José de Abreu

O músico Joaquim Brasil do Grupo Carqueja e Guilherme Jaques que na reta final deste ano vem aparecendo com destaque depois de lançar o clip da música Domados no Serviço, também são alegretenses e estarão na premiação.