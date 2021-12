Brick Natalino, na Praça Getúlio Vargas, ofereceu muitas opções em presentes

Também houve apresentação de integrantes da Escola Musical Ibaldo. Foi uma excelente oportunidade para os alegretenses escolherem artesanatos alusivos à data e impregnarem de espírito natalino as suas casas.

Com um bom movimento, o Brick que já é um evento consolidado no Município, novamente foi muito positivo a todos os comerciantes que ali, estavam com um leque muito variado de mercadorias. Muitos expositores avaliaram que as vendas foram positivas, muitos destacaram que estava acime do que esperavam. Muitas famílias passam pela Praça Getúlio Vargas, palco do “shopping a céu aberto”.

O Brick é realizado através da Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

São artesanatos, roupas, calçados, alimentos coloniais, integrais, entre tantas outras opções. São pequenos detalhes em cada banca que fascina quem passa pelo local.

A equipe da cultura, responsável pela organização do Brick da Praça é composta por Andrea Oliveira, Bibiana Fontoura, Marielly Fogaça, Mano Fontoura, Ana Claudia, Indiana Ribeiro e Liliana Lacerda.