Procon não encontra irregularidades no preço dos combustíveis, mas confirma aumento no litro da gasolina

Compartilhe















O Procon realizou mais uma pesquisa sobre os preços dos combustíveis em Alegrete. A pesquisa é referente à primeira quinzena do mês de maio de 2021. Segundo os números apresentados pelos técnicos do Procon, houve aumento dos preços em relação a pesquisa feita no mês de abril.

Em abril, a gasolina comum mais barata custava de R$ 5,87 e a mais cara R$ 6,09, agora na primeira quinzena o preço da mais barata está em R$ 5,95 e da mais cara em R$ 6,19.

Quanto à gasolina aditivada, em abril o menor preço encontrado foi de R$ 5,89 e o maior preço ficou em R$ 6,14, já no início de maio o menor preço encontra-se em R$ 5,99 e o maior preço em R$ 6,25.

Já o óleo diesel comum, em abril, apresentou preço mais baixo de R$ 4,12 e o maior mais alto de R$ 4,44, e já na primeira quinzena do mês de maio o menor preço registrado pela pesquisa foi de R$ 4,39 e o maior preço de R$ 4,66.

O óleo diesel S10 no mês passado foi encontrado pelo menor preço de R$ 4,24 e pelo maior preço de R$ 4,39, e agora os valores também aumentaram, sendo que o menor preço está em R$ 4,46 e o maior preço em R$ 4,68. Outro produto que apresentou aumento foi o etanol, sendo que o menor preço encontrado pela pesquisa foi de R$ 5,37 e o maior preço foi de R$ 5,60.

Dos 16 postos de combustíveis visitados, apenas em 5 deles, estavam com a gasolina comum menos de R$ 6. Já na aditivada, apenas dois estabelecimentos apresentavam valor inferior aos seis reais o litro.

Em contato com o diretor do Procon no Município, Gefferson Maidana, não foi constatado nenhuma irregularidade nos valores. Conforme Maidana, em cada visita foram conferidas as notas de compra dos produtos e comparadas ao valor vigente no preço de tabela válido para o RS.

Confira os valores encontrados na 1ª quinzena de maio em Alegrete.

https://www.alegrete.rs.gov.br/grupoarquivo/88-1621442406-261.pdf

Júlio Cesar Santos