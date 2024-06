Denúncia de granada em frente a residência mobiliza forças de segurança em Alegrete

Share on Email

A ocorrência se deu nas imediações do estabelecimento Gomes Materiais de Construção.

De acordo com informações fornecidas pelo proprietário da residência e por um morador local, o objeto encontrado seria uma granada. As autoridades foram acionadas imediatamente, e as forças de segurança se dirigiram ao local para averiguar a situação.

As equipes realizaram um isolamento da área para garantir a segurança dos moradores e transeuntes. Até o momento, não foram divulgadas informações adicionais sobre a origem da granada. O BOP de Porto Alegre foi acionado.