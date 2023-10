Brigada Militar captura foragido de alta periculosidade em Alegrete

Share on Email

Na manhã de ontem, dia 4, uma guarnição da Brigada Militar efetuou a prisão de um indivíduo de 39 anos, considerado altamente perigoso, em Alegrete. A ação policial ocorreu após um trabalho de inteligência que identificou o suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida no último dia 24, no bairro Nilo Soares Gonçalves. O homem foi localizado em uma casa na invasão do bairro Nossa Senhora da Conceição, Zona Leste.

O indivíduo também estava foragido do sistema prisional de Novo Hamburgo e é membro de uma facção criminosa. Durante a abordagem, foi encontrado um revólver da marca Rossi calibre 32, acompanhado de quatro munições, o que levou à sua prisão imediata. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi autuado em flagrante.

Além do mandado de prisão em aberto, o criminoso possui um extenso histórico criminal que inclui roubo a estabelecimentos comerciais, invasões domiciliares, porte ilegal de arma de fogo, homicídio, sequestro e cárcere privado. Esses crimes foram registrados em diversas cidades, incluindo Novo Hamburgo, São Leopoldo, Uruguaiana e Alegrete.

O homem estava foragido após romper a tornozeleira eletrônica que usava para monitoramento, intensificando assim a mobilização das forças de segurança para capturá-lo. A rápida ação da Brigada Militar foi crucial para retirar esse indivíduo perigoso das ruas, proporcionando maior segurança à comunidade alegretense.