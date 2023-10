Sessão Solene em Alegrete: homenagem póstuma à ex-prefeita Cleni Paz, exemplo de resiliência e determinação

Share on Email

A vereadora destacou a rica trajetória da professora, advogada, vereadora e primeira mulher prefeita da cidade, que deixou um legado de ações em prol de nossa comunidade e da política local, e que até hoje são lembrados.

Na sessão estavam o prefeito Márcio Amaral, que na época foi vice de Cleni, o vice Jesse Trindade, familiares e amigos. O presidente da Câmara, Luciano Belmonte, expressou seu orgulho ao ter Cleni como parceira política, destacando que ela quebrou paradigmas. Ele também mencionou que Cleni foi agredida durante a campanha política por ser uma mulher que buscava sua vaga como prefeita de Alegrete.

A irmã Zeli, muito emocionada, não quis fazer uso da palavra e apenas agradeceu a distinção. Em seguida, foi inaugurado o nome da sala da Procuradoria da Mulher na Câmara, que leva o nome de Cleni Paz da Silva.

O prefeito Márcio Amaral, que conviveu na Câmara com Cleni Paz enquanto vereador, construiu uma parceria com ela para administrarem juntos Alegrete durante dois anos. Mais uma vez, ele falou sobre o caráter excepcional da mulher que enfrentou grandes desafios na vida até se tornar a primeira prefeita de Alegrete. Sempre lembro das palavras dela, quando dizia que queria um Alegrete em que as pessoas tivessem o sentimento de pertencimento e gostassem de viver aqui. Hoje, estamos construindo exatamente isso, afirmou.