Irmãos Dorneles são destaque na liga uruguaia de futebol

Os irmãos Yago Dorneles e Guilherme Dorneles estão se destacando na liga uruguaia de futebol de campo. Eles fazem parte do elenco do Uruguay FC, clube tradicional do país vizinho que almeja uma vaga na Copa do Uruguai 2024.

Guilherme faz parte da composição de jogadores desde o começo do campeonato, porém, Yago jogava no Artigas (SAD) e recebeu o convite para dividir com seu irmão o mesmo emblema do time uruguaio. Eles estão disputando a “Liguilla”, campeonato tradicional que engloba 12 times do país vizinho.

Segundo Yago, a fase decisiva da liga começa agora. “Nós vamos aos finais de semana para Artigas para a disputa dos jogos, nesse próximo sábado (7), inicia-se a fase de pontos corridos. Estamos animados e vamos em busca dos objetivos”, salientou o jovem zagueiro.