Brigada Militar completa 184 anos; Alegrete com efetivo referência no Estado

A Brigada Militar (BM), é a força de segurança pública que têm por função o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. No âmbito jurídico, a BM enquadra-se como polícia militar nos termos do artigo 42 da Constituição Federal de 1988.

A violência se manifesta de forma diferente em todas as regiões da cidade e a população reconhece a efetiva ação dos policiais que, diuturnamente, estão colocando suas vidas em risco em prol de todos os cidadãos de bem. A Brigada Militar é um dos esteios que está sempre presente no combate a toda essa crescente criminalidade. Em todas as entrevistas do PAT com o Comandante do 2°RPMon no Município, Capitão Jean Quatrin os números apresentados demonstram a eficácia do policiamento na cidade.

Parabéns a todos os corajosos Homens e Mulheres que compõem a nossa Brigada Militar! Essa valorosa Instituição!