Brigada Militar e Samu Mental impedem tragédia no bairro Restinga

A guarnição da Brigada Militar foi acionada para intervir em uma situação delicada envolvendo um homem de 32 anos que, visivelmente transtornado, ameaçava tirar a própria vida com um tiro em frente à sua companheira. A ação tornou-se necessária após o indivíduo, que não aceitava o término do relacionamento, ter ingerido uma dose excessiva de medicamentos ao longo do dia.

Ao chegar ao local, os policiais militares encontraram uma equipe do SAMU Mental já presente, pronta para prestar assistência ao homem em crise. O indivíduo, apesar de tumultuado, afirmou não estar armado no momento, indicando que a arma de fogo estaria em uma propriedade rural próxima à cidade.

A equipe do SAMU Mental o encaminhou para atendimento na Santa Casa. Já os policiais, deslocaram-se até a propriedade rural indicada, onde efetuaram a apreensão de um revólver calibre .32 contendo três munições deflagradas. O registro da ocorrência foi realizado na Delegacia de Polícia.