A maior secretaria do município realizou mais de 200 mil atendimentos em 2023

Quanto a especialistas, a secretária Haracelli Fontoura explica que na estratégias não pode ter especialista e em caso de necessidade o médico da família indica para um profissional específico e são encaminhados pelo CEMA. A Secretária diz que tem dois pediatras e dois ginecologistas na Rede que atendem com agendamento no PAM Central. Um neurologista contratado atende, duas vezes por mês, na Santa Casa de Alegrete.

A maior Secretaria do Município com 38 serviços oferecidos à população pelo SUS: CAPS Infantil, CAPS II CAPS AD; Centro de Especialidades; CER II Centro de Especialidades Odontológicas; CERESTE; Equipe de Redução de Danos; Farmácia Municipal; Farmácia Móvel; Fisioterapia; Hemocentro; Laboratório;, Residencial Terapêutico; Serviço; de Assistência Especializada – SAE; SAMU; SAMU Mental; Controle de Vetores; UPA; Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária.

Um serviço que transporta centenas de pessoas por ano para atendimentos fora de Alegrete e o Fora Domicílio. Haracelli diz que os pacientes têm vans, ônibus e carros particulares, além de passagens de ônibus da Planalto para que possam consultar, fazer exames e outros procedimentos em várias cidades de referência no Estado. Quanto aos que precisam de transporte exclusivo por terem baixa imunidade, ou outras necessidades, e só ter o atestado com o CID que a pasta providencia. -Nunca negamos transporte a ninguém, mas os atestados devem ser atualizados, atesta.

Em 2023, a Secretaria da Saúde inaugurou uma nova sede da SAMU na Avenida Tiaraju, um investimentos de recursos próprios, entre as duas bases, de 500 mil reais. A sede dois está em obras próxima ao CIEP. Na mesma área foi entregue o CER- Centro Especializado em Reabilitação é um ponto de atendimento especializado em reabilitação, que tem como objetivo realizar diagnóstico, avaliação, orientação, estimulação precoce e atendimento. Desde sua inauguração em abril passado, já realizou 1.804 procedimentos.

A secretária Haracelli Fontoura salienta que as equipes não medem esforços para atender a comunidade, buscando mais agilidade e otimização do trabalho, não somente com investimentos financeiros, mas também em recursos humanos, pois estes sim são os que cuidam do bem mais precioso da vida, a saúde.