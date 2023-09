Brigada Militar é usada para pedidos de lanches junto a lancherias

Esse golpe já é conhecido, entretanto, devido a reincidência, a Brigada Militar de Alegrete está novamente alertando aos comerciantes locais para trotes envolvendo o nome da instituição.

No sábado 9, ocorreram ligações à noite por um indivíduo se passando por policial militar. Os contatos foram feitos para lancherias da cidade fazendo pedidos e mandando entregar na sede do Esquadrão. O Comandante local, alerta aos comerciantes que, caso recebam alguma solicitação de entregas que façam contato prévio via 190 ou 3422 1177 para confirmar e assim evitar prejuízos. Pois, com o pedido de lanche, geralmente há outras situações como recargas entre outros.