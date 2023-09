Orçamento de 2024 prevê aumento do Salário Mínimo

O Salário Mínimo deverá receber ajuste em 2024. A nova regra de correção será baseada no Projeto de Lei que foi enviado na última quinta-feira(31), o novo valor deixará de ser R$1.389 e passará ser 1.421, segundo o proposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A medida foi confirmada pela Ministra de Planejamento, Simone Tebet. O aumento significa um taxa de crescimento de 7,65% em relação ao valor anterior, essa alta está fundamentada no retorno da correção automática do benefício. O valor do Salário Mínimo, no entanto, pode sofrer variações até 1º de janeiro de 2024, quando será divulgado os valores das inflação do país.

Conversando com trabalhadores do comércio alegretense, a medida foi muito bem vista. Porém, os servidores apontam que o aumento do Salário Mínimo não fará grande diferença comparado ao preço dos produtos e a inflação que está regulada sobre eles. “Esse aumento é muito bom, entretanto, o preço dos serviços e mercadorias andam muito caros, 32 reais de aumento, não fará grande impacto, disse a servidora.