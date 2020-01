Brigada Militar identifica e prende foragido da Justiça em via pública

Brigada Militar de Alegrete prende foragido da justiça.

Poucas horas depois de sair o mandado de prisão, homem de 47 anos foi preso pela Brigada Militar.

Na noite de quarta-feira(22), durante o patrulhamento ostensivo, os policiais identificaram o indivíduo, em via pública no bairro Independência. De acordo com informações, o acusado estava com mandado em seu desfavor emitido pela Comarca de Alegrete, por descumprimento de Medidas Protetivas.

Depois de ser identificado, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia e levado ao Presídio Estadual de Alegrete.